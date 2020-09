CELJSKO Dosledno nad medvrstniško nasilje

Letos je policija obravnavala devet primerov medvrstniškega nasilja. Podali so dve kazenski ovadbi, dva obdolžilna predloga, obvestili so CSD, štirje šolarji so bili lažje telesno poškodovani. Pri tem je potrebno upoštevati, da letos večinoma ni bilo pouka. »Ne gre le za fizično obliko nasilja, kot je na primer pretep, preko socialnih omrežij lahko z izobčenjem vrstnika povzročijo hujše posledice, na kar bomo morali biti še bolj pozorni«, napoveduje Aleksander Podgrajšek, inšpektor za splošne policijske naloge v Sektorju uniformirane policije PU Celje.

Policisti bodo poostreno delovali v septembru. Prisotni bodo v sredstvih javnega prevoza, okolici šol, šolskih poteh, avtobusnih in železniških postajah.

Ravnatelji so kazensko odgovorni, če vedo za nasilje na šoli, a ga ne prijavijo. Zatajitev je lahko kaznivo dejanje. A problem je večplasten. Srednje šole so odvisne od vpisa, toda če se razve, da je šola nevarna, starši otrok ne bodo vpisovali, zato vodstva šol molčijo. »Tukaj so poglavitni vzroki, da zadeve tako dolgo ostanejo za zidovi šol. Smo že procesuirali ravnatelje v takšnih primerih.«

Več preberite v Celjanu, ki izide 9. septembra.

PŠ