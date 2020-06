CELJSKO Do nedelje več nadzora hitrosti

Policisti bodo do nedelje po vsej regiji poostreno nadzirali prekoračitve hitrosti, saj se je položaj v prometu p oslabšal, zlasti pri enoslednih vozilih.

Tako so od 5. maja do konca meseca med 822 zaustavljenimi vozniki motociklov in mopedov zasačili šest pijanih, dva sta odklonila preizkus, trije pa so bili drogirani.

13 motoristov in dvajset mopedistov je vozilo brez zaščitne čelade, šestim so vozilo zasegli, skupaj pa so našteli 152 prekrškov.

Tudi pri kolesarjih ni bilo boljše. Storili so 565 prekrškov, med 188 preizkušenimi je bilo 37 vinjenih, trije so odklonili preizkus, peterica je pretiravala z uživanjem mamil.

PŠ