Celjsko: Čustven večer poln dogajanja

Kvartirna hiša v Celju je pred kratkim gostila prav poseben dogodek – DEJ PETKO, literarno-pogovorni večer z avtorico Majo Horvat, ki ga je ta organizirala, da bi s tem počastila pet let delovanja svojega podjetja in pet izdanih knjig.

»Hvaležna sem, da si je za obisk dogodka vzelo čas kar nekaj ljudi, še posebej tistih, ki so mi zelo blizu. Večer je tako postregel s paleto pozitivnih čustev in se zavlekel v pozne večerne ure, za piko na i pa so obiskovalci ob koncu večera lahko zaigrali tudi čisto novo avtorsko družabno igro s kartami Mitska bitka, ki je luč sveta ugledala šele dan pred dogodkom,« je ob tem povedala avtorica.

Maja Horvat je sicer do sedaj izdala ljubezensko-erotični roman v dveh delih Usodna modrina, sodobni mladinski roman Želim si postati ptica, sodobno-zgodovinski roman Egejski veter in pravljico Tulipanka. Več o dogodku in avtorici si lahko preberete v jutrišnjem Celjanu. (MH)