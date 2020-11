Celjskim osnovnošolcem razdelijo več kot 500 toplih obrokov na dan

Mestna občina Celje je v sodelovanju s celjskimi osnovnimi šolami poskrbela, da imajo učenci, ki so izrazili potrebo, tudi v času šolanja na daljavo zagotovljen topli obrok. To velja tako za tiste učence, ki so do sedaj že imeli zagotovljeno subvencionirano prehrano v šoli, kakor tudi za vse ostale. Celjski učenci, ki obiskujejo osnovne šole v drugih občinah in so imeli doslej subvencionirano prehrano, imajo brezplačni topli obrok zagotovljen na tisti celjski osnovni šoli, ki pripada njihovemu šolskemu okolišu.

Vsaka šola pripravlja tople obroke v svoji kuhinji. Obroke v posebnih embalažah in vrečkah izročijo učencem ali pa njihovim staršem oziroma zakonitim zastopnikom. V ponedeljek so celjske osnovne šole pripravile in razdelile več kot 500 toplih obrokov, od kateri je bilo več kot 400 brezplačnih. Število prijav na brezplačne in plačljive tople obroke narašča iz dneva v dan.

Ker nekateri učenci oziroma njihovi starši nimajo možnosti, da bi po topel obrok prišli na šolo, so na celjski občini organizirali dostavo. Z vrtčevskimi kombiji vozijo tople obroke na dogovorjene lokacije v posameznih šolskih okoliših. Vsak dan med 12. in 13. uro na tak način razdelijo nekaj več kot 20 toplih obrokov.