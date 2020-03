Celjski župan občane poziva k samozaščitnemu obnašanju

Župan Mestne občine Celje, Bojan Šrot, občanke in občane, ob situaciji z nevarnostjo okužbe s koronavirusom, poziva k samozaščitnemu obnašanju. »Spoštujete navodila vseh pristojnih institucij, izogibajte se javnim prostorom, druženjem v večjih skupinah in bodite pozorni na lastno zdravje. Hkrati tudi pristojni iz Zdravstvenega doma Celje in Splošne bolnišnice Celje pozivajo vse občanke in občane, da se naj čim manj ukvarjajo z aktivnostmi, ki lahko imajo za posledico kakšne poškodbe. V primeru takšnih izrednih razmer je tudi to lahko velika težava, predvsem z zdravljenjem, oskrbo in vsem ostalim.«