Celjski urgentni center zaračunava nenujne zdravstvene storitve

Celjski urgentni center od danes zaračunava nenujne zdravstvene storitve. Razlog je v tem, da so v urgentni center ljudje pogosto hodili tudi po nasvete, napotnice, pogovor – skratka, po nenujne storitve. Z ukrepom zaračunavanja nenujnih zdravstvenih storitev želijo omejiti delež nenujnih obravnav in izboljšati dostopnost in skrajšati čas obravnav nujnih primerov.

V Celju ugotavljajo, da zdravstvene težave velike večine teh bolnikov ne zahtevajo nujnega zdravljenja v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja in bi jih bolniki lahko urejali pri izbranem osebnem zdravniku ali v lokalnem zdravstvenem domu. Od 30. julija bodo zato nenujne storitve zaračunavali. Nujnih storitev pa še naprej ne bo potrebno plačati posebej, če ima bolnik urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje.