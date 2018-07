Celjski svetniki zapuščali sejo že pred koncem

Celjski župan Bojan Šrot je na zadnji seji uvodoma ‘okrcal’ mestne svetnike in svetnice, ki se ne udeležujejo občinskih in državnih proslav. Njihova stalna prisotnost na tovrstnih dogodkih naj bi bila nenapisano pravilo. Šrot je predlagal tudi razširitev dnevnega reda z drugo in dvaindvajseto točko, kar so svetniki potrdili, prav tako predlog svetniške skupine SMC. »Bilo je prelepo, da bi bilo res,« je bilo slišati člane te svetniške skupine po seji, a do tega še pridemo pozneje. Pomočnik komandirja PP Celje Uroš Golob je svetnikom uvodoma predstavil delovanje Policijske postaje Celje v leto 2017. Med vsemi nanizanimi podatki je bilo najbolj razveseljivo dejstvo, da v Celju na področju kriminalitete lani beležimo upad. V prvi dodatni točki so svetniki brez težav podali soglasje k zadolžitvi Zavoda KSSENA pri najemu kredita v vrednosti 100 tisoč evrov za izvedbo dveh projektov.

Rebalans proračuna

Na seji so mestni svetniki po hitrem postopku sprejeli odlok o rebalansu proračuna za leto 2018. Po novem so v skupnem seštevku v rebalansu predvideni za 0,7 odstotka manjši prihodki od sprva načrtovanih. Do razlike je prišlo predvsem zaradi spremenjene dinamike črpanja evropskih sredstev. Kot poudarjajo na MOC, je rebalans proračuna izrazito investicijsko naravnan, saj investicijski odhodki in transferi predstavljajo več kot 40 odstotkov celotnega rebalansa proračuna.

1 evro za dnevno vozovnico

Pri odloku o turistični in promocijski taksi so svetniki potrdili oba predlagana amandmaja s strani svetniške skupine SMC, ki sta se nanašala na namensko porabo turistične takse in takse ljudi, ki prenočujejo v avtodomih na za to urejenih počivališčih. S spremembo odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi je odslej na območju Splošne bolnišnice Celje in Zdravstvenega doma Celje dodatnih 25 parkirnih mest za obiskovalce zdravstvenega doma. Znane so tudi cene za izvajanje javnih linijskih prevozov v prihajajočem mestnem prometu. Za dnevno vozovnico bo treba odšteti 1 evro, če jo boste kupili na avtobusu pa 1,5 evra. Tedenska vozovnica bo stala 5, mesečna 10, letna vozovnica pa 100 evrov. Javni prevoz s petimi linijami naj bi bil vzpostavljen v začetku prihodnjega leta, poskusno pa že sredi letošnjega decembra.



Izvzete osebe javnega prava

Za spremenjeni pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v občini je bil pripravljen, vložen in potrjen že tretji amandma na seji. Osebe javnega prava so zato izvzete do upravičenosti sredstev z naslova ukrepov za razvoj gospodarstva. Upravičenci še naprej ostajajo le pravne in fizične osebe. Občinska podjetja, javni zavodi in podobno tukaj torej ne pridejo v poštev. Svetniki so potrdili tudi cel kup sklepov občine kot edine družbenice družb Celeia, ZPO Celje, Energetika Celje, Inkubator Savinjske regije in družbe Nepremičnine Celje.



Želeli pozvati nadzorni odbor občine

Kot že rečeno, so svetniki na začetku seje potrdili razširitev dnevnega reda z dodatnima točkama. Kot zadnja se je na dnevni red, predlog svetniške skupine SMC, uvrstila točka, kjer je bila pričakovana razprava glede nadzora postopka sanacije onesnažene zemljine vrtca Hudinja ter ravnanja z odpadnimi zemeljskimi izkopi. »Želeli smo naprositi nadzorni odbor MOC, da preveri namenskost, smotrnost ter zakonitost porabe proračunskih sredstev, porabljenih za sanacijo zemljine v vrtcu Hudinja. Želeli smo, da se ta nadzor izvede in da nadzorni odbor v okviru tega angažira ustrezne izvedence za strokovno pomoč za revizijo v zvezi z javnimi naročili, višino porabe sredstev, da se angažirajo izvedenci s področja varstva okolja ter da se preveri, na kakšen način se je v bistvu razpolagalo z zemljinami. To bi lahko bil vzorčni primer za vse ostale vrtce, ki še čakajo na sanacijo,« je povedal Gregor Gregorin, vodja Kluba svetnikov SMC.



Svetniki odhajali pred koncem seje

»A svetniki so sejo zapuščali še pred koncem, postali smo nesklepčni. Čudi me tudi, da so naš predlog uvrstili na predzadnjo mesto dnevnega reda, saj se je vedelo, da bo seja trajala dolgo. Pred tem je bilo kup točk, ki po mojem mnenju niso bile tako pomembne kot ta, ki bi bila vredna poglobljene razprave,« je po seji razmišljal Gregorin. Sklepčni bi bili pri 17 svetnikih, v dvorani jih je ob preverjanju sklepčnosti ostalo le 13. V zadnjih nekaj letih se nikoli ni zgodilo, da mestni svet ni bil sklepčen. Morda gre za naključje in so imeli res neodložljive opravke, morda za ‘nenapovedano’ obstrukcijo točke na seji. Za kaj je šlo v resnici, vedo le svetniki, ki jih ni bilo. Nekatere je župan opravičil že na začetku, ostalim pa velja apel, volivci vas opazujejo, volitve pa so jeseni. »Ne zdi se mi korektno, da zapustiš sejo, saj si plačan za to in dejansko izvoljen, da sediš v klopi. Dvomim, da so imeli vsi utemeljene razloge za odhod,« pa je komentirala dogajanje na zadnji seji ena izmed naših bralk med obiskom našega uredništva.

Občani Ljubečne jezni zapustili sejo

Na zadnji seji so svetniki potrjevali tudi vrsto odlokov o spremembi zazidalnih načrtov in tudi spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja naselja Ljubečna, kjer naj bi gradilo podjetje Inpos. Tamkajšnji krajani že dalj časa opozarjajo na problematiko prometa skozi naselje, ki pa bi ga tovrstne aktivnosti še povečale. Odlok so svetniki potrdili, krajani pa so vidno jezni zapustili sejo, kar so občutila tudi vrata dvorane.