Celjski svetniki ob burni razpravi sprejeli osnutka proračuna za leti 2020 in 2021

Celjski mestni svetniki so na včerajšnji seji v prvi obravnavi potrdili osnutka proračuna za leti 2020 in 2021. Ta za naslednje leto predvideva prihodke v višini 65,4 milijona evrov ter 72,7 milijona evrov odhodkov.

Najbolj burna razprava se je razvila ob predvideni proračunski postavki za nekaj več kot 200 tisoč evrov. Gre za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo visečega mostu, ki je že v predvolilnem času buril duhove.

Kot prvi se je oglasil Matija Kovač, Levica: »Čudi me, da brez neke razprave oz. umeščanja v proračun naročamo tovrstno projektno dokumentacijo, ki sama po sebi ni mali strošek. V primeru, da v prihodnosti ne bi bilo neke politične volje oziroma v proračunu namenjenih sredstev za projekt, ki ga v tem trenutku nimamo ovrednotenega, nam ostane samo brezpredmeten strošek.

Svetnik Celjske županove liste, Janko Požežnik pa je pojasnjeval: »Nikjer ne piše, pa tudi prepričan sem, da tudi nihče ni izjavil, da bo ta most kdaj zgrajen iz proračunskih sredstev. Ampak, če želimo pridobiti sredstva od koderkoli, potem moremo imeti vsaj projekt pripravljen in kolikor jaz razumem, se pravzaprav ravno to počne.«

Požežnikova strankarska kolegica, celjska podžupanja Breda Arnšek, ki je sejo v celoti tudi vodila, pa je ob tem dodala: »Most bo, prej ko se sprijaznite, lažje bo za vas.« Ob tem je še dodala, da apeliram na vse, da stopijo lastnih iz okvirjev in pogledajo celo zgodbo.

»Oprostite, to je tiho posiljevanje,« je bila vidno razburjena svetnica Brigita Čokl, ki je ob tem predlagala, da se že sedaj sprejme zaveza, da se bo most gradil v javno-zasebnem partnerstvu …

Podžupanja je razpravo zaključila s pregovorom, da se za dobrim konjem vedno kadi.