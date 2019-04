Celjski stadion bo 30. maja gostil večni derbi med Olimpijo in Mariborom

Celjski stadion Z’dežele bo 30. maja gostil večni nogometni derbi med ljubljansko Olimpijo in Mariborom. Šlo bo za finale Pokala Slovenije, v katerega sta se dokaj zanesljivo uvrstili ta čas obe najboljši slovenski ekipi. Štajerci so si vstopnico za finale priborili sinoči v Murski Soboti, ko so z Muro igrali 1:1. Na prvi tekmi je bil Maribor boljši z 1:0. Olimpija je na dveh polfinalnih tekmah s skupnim izidom 6:1 premagala Aluminij iz Kidričevega.

Foto: Danilo Vezjak, SNportal