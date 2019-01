Celjski srednješolci dobili dva nova avtomobilska motorja

Na Šolskem centru Celje, Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko se ponašajo z dvema novima motorjema. Renault Nissan Slovenija jim je namreč podaril dva sodobna avtomobilska motorja z notranjim izgorevanjem, ki ju bodo s pridom uporabljali v učnem procesu. Podjetja šoli pogosto pomagajo z različnimi donacijami, največkrat ravno v obliki učil. Kot je ob predaji pojasnil direktor Avtotehnike Celje, Nenad Milosavljević, njihovo podjetje s šolo sodeluje že vrsto let, nazadnje pri predelavi električnega vozila Dacia Duster in sedaj pri omenjeni donaciji motorjev. »Prav je, da sodelujemo, vabimo in seveda osveščamo mlade ter njihove starše o priložnostih, ki so v tehničnih poklicih, avtomehaniki, kleparstvu.«