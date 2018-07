Celjski rokometni klub je okrepil Draško Nenadić

V Rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško so poskrbeli za novo okrepitev. Za pivovarje bo v prihodnje igral levi zunanji igralec, Draško Nenadić. 28-letni Srb v Celje prihaja iz danskega Bjerringbro-Silkeborga, podpisal pa je enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Nenadić ima sicer tudi bogate izkušnje iz nemške bundeslige, najmočnejše lige na svetu, kjer je preživel štiri sezone in se leta 2014 s Flensburgom veselil tudi naslova evropskega prvaka.

Trener Branko Tamše je za klubsko spletno stran o novi okrepitvi dejal: “Draško je igralec s številnimi mednarodnimi izkušnjami, tako na reprezentančnem kot klubskem nivoju, kjer je leta 2014 postal evropski prvak s Flensburgom in imel ob tem v ekipi pomembno vlogo. Iskali smo igralca, ki lahko igra kvalitetno v obe smeri, tako napadalno kot obrambno, in vsi skupaj verjamemo, da smo ga z Draškom dobili. Bo eden izmed najbolj izkušenih mož v naši mladi ekipi.”

Foto: www.rk-celje.si