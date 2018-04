Celjski rokometaši so zmagovalci Pokala Slovenije

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so zmagovalci Pokala Slovenije. Omenjeno lovoriko so tako osvojili sedmo leto zapored oz. že enaindvajsetič v svoji zgodovini. Na finalnem turnirju v Ljutomeru so Celjani v današnjem finalu s 40:33 premagali novomeško Krko. V sobotnem polfinalu so bili celjski igralci z 29:27 boljši od Koprčanov.

Branko Tamše, trener Celja Pivovarne Laško (po finalu, vir: RZS): “Pričakovali smo tako tekmo in tekaško igro Krke, ki je bila neobremenjena, saj je z uvrstitvijo v finale dosegla največji uspeh v pokalnem tekmovanju. Mirko Skoko zelo dobro vodi to ekipo, ki je kompaktna in zna igrati rokomet. Z izjemo prvih nekaj minut smo imeli vse vajeti v svojih rokah, sicer dvakrat Krko spustili na zgolj gol zaostanka, tudi na koncu, ko sem moral vzeti minuto odmora, po kateri smo končno odigrali dobro z igralcem manj, dali tri lahke gole in tako odločili finale. Fantom čestitam za dva dneva borbe in lep rokomet, vsem udeležencem finalnega turnirja pa za dobre igre.”

Foto: Celje Pivovarna Laško