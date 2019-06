Celjski rokometaši z zmago na večnem derbiju sklenili sezono

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so znova državni prvaki. Sinoči so v domačem Zlatorogu proti Gorenju iz Velenja odigrali in dobili (30:26) še zadnjo tekmo v sezoni, ki pa ni več odločala o ničemer. Pivovarji so najboljši v slovenski ligi šestič zapored in 23. v klubski zgodovini. S tem so tudi daleč najuspešnejša slovenska rokometna ekipa vseh časov. Drugi na večni lestvici so prav Velenjčani, ki so doslej trikrat osvojili državno prvenstvo.

Igralec Celja Pivovarne Laško Jaka Malus je po tekmi z Velenjčani za RZS povedal: “Ta tekma je bila zame drugačna, kot ostale. Zapuščam matični klub in se podajam na novo pot, to je moja prva pot v tujino, zato je še toliko težje. Ampak to je del našega poklica, zato se veselim novih izzivov. Glede današnje tekme pa smo v prvem polčasu nekoliko premalo agresivno igrali v obrambi, v napadu pa smo imeli prepočasno žogo. V drugem delu smo vse to popravili, pokazali veliko srce in da si želimo od kluba in sezone posloviti z zmago. To smo dokazali, prišli do zaslužene zmage in več kot zasluženo osvojili 23. naslov državnih prvakov.”

Foto: RK Celje Pivovarna Laško