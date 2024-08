Celjski rokometaši z Ohrida s pokalom za tretje mesto

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so pripravljalni mednarodni turnir na Ohridu končali na tretjem mestu. Od srede do petka so v skupinskem delu premagali domači RK Ohrid s 30:26 in srbski Partizan z 32:26, izgubili pa proti dvakratnemu evropskemu prvaku RK Vardar iz Skopja (27:31). Z osvojenim drugim mestom v skupini so si priigrali tekmo za končno tretje mesto proti Olympiakosu, a te v soboto zaradi bolezni in poškodb v grški ekipi ni bilo. Tudi v celjski zasedbi pa so imeli v zadnjem obdobju nekaj težav z boleznimi. Turnir na Ohridu je izpustil Maj Jelen, novinec Jesus Hurtado Vergara je v Zlatorogu vadil po posebnem programu. Je pa z ekipo denimo odpotoval mladinski reprezentant Žan Korže Lesjak. Oboleli kapetan Žiga Mlakar je tako kot Oleksander Onufriienko zeleno luč zdravniške službe dobil pred drugo tekmo proti Partizanu. (Jure Mernik)

Foto: RK Celje Pivovarna Laško