Celjski rokometaši so novi (stari) državni prvaki

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so osvojili šesti zaporedni in skupno 23. naslov državnih prvakov. Tekmovanja v Ligi NLB sicer še ni konec – do konca sta še dva kroga, vendar imajo pivovarji po sinočnji zmagi nad Riko Ribnico (28:24) neulovljivo prednost štirih točk. Celjska zasedba je daleč najuspešnejša slovenska rokometna ekipa vseh časov. Drugi na večni lestvici so Velenjčani, ki so doslej trikrat osvojili državno prvenstvo.

Po včerajšnji zmagi nad Ribnico je Gal Marguč, igralec Celja Pivovarne Laško, dejal: “Držali smo se dogovora kako odigrati to tekmo. V večjem delu smo to pokazali na igrišču, imeli smo željo in voljo ter garali v obrambi od prve do zadnje minute in mislim, da smo povsem zasluženo slavili in se lahko sedaj veselimo tega naslova državnih prvakov.”

Foto: RK Celje Pivovarna Laško