Celjski rokometaši predčasno državni prvaki!

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so predčasno osvojili 26. naslov državnih prvakov. Svoj del naloge so v 24. krogu Lige NLB opravili že v petek. Za triindvajseto zmago so Maribor Branik doma premagali s 36:29.

Pivovarji so s tem doslej drugouvrščenemu Trimu ušli na šest točk razlike, tako da so Trebanjci, če so vsaj teoretično še želeli ostati v boju za naslov, danes nujno potrebovali zmago v Velenju. Toda domače Gorenje je bilo boljše s 30:26. Tega rezultata so se seveda razveselili tudi v celjskem klubu, ki ga do konca tekmovanja čakata še dve tekmi – parada prvakov bo v petek v Celju, ko v Zlatorog prihaja Krško, nato pa pivovarje 27. maja čaka še pot v Slovenj Gradec. (Jure Mernik)

Foto: Facebook RK Celje Pivovarna Laško, Slavko Kolar

Oglas