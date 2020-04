Celjski rokometaši pomagali hmeljarjem

Danes in jutri so oziroma še bodo rokometaši Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško skupaj z ostalimi športnimi kolegi iz Slovenije in sodelavci Pivovarne Laško Union opravili več kot 1.250 ur prostovoljnega dela na hmeljnih poljih v Savinjski dolini. V solidarnosti je moč je namreč akcija generalnega sponzorja Pivovarne Laško Union, ki so se ji z veseljem pridružili.

»Vajeni smo delati«

Devet naših članov, vključno s predsednikom kluba, direktorjem, vsemi trenerji članske zasedbe in igralci članske ekipe, so pomagali pri pripravi hmeljišč, saj je hmeljarje močno prizadela trenutna situacija, ko ne morejo dobiti zadostnega števila sezonskih delavcev.

1 od 4

»Z veseljem smo se odzvali na akcijo Pivovarne Laško Union. Je pa to seveda močan odmik od našega običajnega dela in za vse nas pomeni svojevrsten izziv in dogodek, ki ga bomo pomnili dlje časa. A s soigralci in ostalimi smo vajeni delati, najprej se bomo seveda malce lovili, a verjamem, da vsaj malo pomagali hmeljarjem in posledično vsej verigi, v kateri je preko generalnega sponzorja tudi naš klub, ki je povezana z zelenim zlatom. V tej krizi mora vsak od nas prispevati svoj del in na ta način sem prepričan, da nam bo uspelo,« je povedal Tilen Kodrin.