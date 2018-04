Celjski rokometaši so ligo Seha končali na tretjem mestu

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na zaključnem turnirju regionalne lige Seha v Skopju osvojili končno tretje mesto, potem ko so v današnjem malem finalu premagali beloruski Meškov iz Bresta z 31:28 (15:14). Najboljši strelec tekme je bil Žiga Mlakar s sedmimi zadetki. V finalu je domači Vardar s 26:24 premagal PPD Zagreb, ki je v petek v polfinalu pot v finale preprečil Celjanom (28:29).

“Čestitke mojim fantom za to predstavo. Brest je izjemno močna ekipa, ki je letos ugnala tudi Pariz, mi pa želimo ves čas napredovati in dvigovati raven našega rokometa. Danes smo igrali lepši, hitrejši in močnejši rokomet ter povsem zasluženo zmagali. Ni lahko tako težkih tekem odigrati v okrnjeni zasedbi, ki še dodatno izčrpa ekipo, zato še enkrat čestitke fantom. In pa seveda velika hvala Florijanom, ki so nas prišli spodbujati tako daleč, z navijanjem so nam dali dodatno energijo, ki je pripomogla k zmagi in upam, da smo jim z zmago olajšali pot nazaj,” je po današnji zmagi dejal trener pivovarjev Branko Tamše.

Vardar iz Skopja, aktualni prvak evropske lige prvakov, je dosegel četrto zmago v ligi Seha. Po dvakrat je zmagal madžarski Veszprem, enkrat pa Zagreb.

Foto: SEHA liga