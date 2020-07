Celjski rokometaši iz divjine v dvorano

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so že začeli s pripravami na novo sezono. V dvorani se bodo sicer zbrali šele jutri, so pa za uvod ta teden od srede do petka skupaj preživeli v divjini. V notranjskih gozdovih jim je nasvete, kako se soočiti z naravo, delil strokovnjak za preživetje v naravi Brane Červek. Celjani pravijo, da jih je takšen uvod v sezono, v kateri bodo ciljali na osvojitev obeh domačih kron – prvenstva in pokala, ob tem pa si želijo uspešnih nastopov tudi v ligi prvakov, še bolj povezal. Trener ekipe Tomaž Ocvirk je bil po ‘prihodu iz gozda’ navdušen nad prizadevnostjo vseh igralcev, pohvalil je tako obstoječe igralce, kot tudi novince.

Tekmovalni del sezone se za celjske rokometaše sicer začenja septembra, prvo pripravljalno tekmo pa naj bi odigrali 8. avgusta v domači dvorani proti Mariborčanom.

Foto: RK Celje Pivovarna Laško