Celjski rokometaši dobili prestižni obračun proti Zagrebčanom

Pomembno zmago so v domačem Zlatorogu dosegli rokometaši Celja Pivovarne Laško. Pivovarji so v 7. krogu lige prvakov gostili večne tekmece iz Zagreba, ki so eni od njihovih neposrednih tekmecev v boju za napredovanje iz skupinskega dela tekmovanja – zmagali so s 24:22. Za prestižno zmago pred 5.000 gledalci je Josip Šarac dosegel šest zadetkov.

Ekipi Celja in Zagreba se bosta znova pomerili že v četrtek v hrvaški prestolnici. (Jure Mernik, foto: RK Celje Pivovarna Laško)

Preberite tudi:

Celjski rokometaši proti Flensburgu prekratki za en gol

https://novice.si/page/celjski-rokometasi-proti-flensburgu-prekratki-za-en-gol/

Celjski rokometaši dobili nasprotnike za ligo prvakov

https://novice.si/page/celjski-rokometasi-dobili-nasprotnike-za-ligo-prvakov/