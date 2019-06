Celjski rokometaši dobili nasprotnike za ligo prvakov

Celjski Zlatorog bo tudi v naslednji sezoni rokometne lige prvakov gostil več spektaklov. Igralci Celja Pivovarne Laško so tekmece za skupinski del dobili na današnjem žrebu na Dunaju. V ‘celjski’ skupini so denimo francoski PSG, španska Barcelona, nemški Flensburg-Handewitt, madžarski Pick iz Szegeda, danski Aalborg, hrvaški prvak Zagreb in norveški Elverum. Prvi krog najelitnejšega klubskega tekmovanja bodo rokometaši odigrali med 11. in 15. septembrom.

Foto: RK Celje Pivovarna Laško