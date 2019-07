Celjski nogometaši v novo sezono z novimi dresi

Nogometaši NK Celja so konec prejšnjega tedna na tretji pripravljalni tekmi pred novo sezono na Rujevici proti Rijeki izgubili z 2:1. Ta teden pa so predstavili nove drese za tekmovalno sezono 2019/2020. Legea se poslavlja, v klub pa je prišel novi športni opremljevalec Nike. Iz kluba so tudi sporočili, da je Dario Vizinger obstoječo pogodbo, ki so jo z njim imeli do 30. junija 2020, podaljšal. V rumeno-modrem dresu bo tako ostal do 30. junija 2022.

Foto: NK Celje