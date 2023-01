Celjski nogometaši teden končali z dvema zmagama

Slovenski nogometni prvoligaši nadaljujejo s pripravami pred spomladanskim delom prvenstva. Celjani so ta teden na dveh pripravljalnih tekmah dvakrat zmagali. Varovanci Romana Pylypchuka so najprej z 1:0 premagali srbsko Kolubaro. Proti ekipi, ki trenutno v srbski SuperLigi zaseda 9. mesto, je zadel Lucas Mačak. Zanj je bil to prvi zadetek za člansko ekipo. Drugo zaporedno zmago so Grofje dosegli, ko so s 6:1 premagali srbskega drugoligaša Radnički Novi Beograd. Zadeli so Denis Popović, dvakrat Ibrahim Kargbo ml., hat-trick pa je v drugem polčasu dosegel Gregor Bajde. (Jure Mernik)

Foto NK Celje

