Nogometaši Celja so ostali brez desetega nastopa v finalu Pokala Slovenije. V polfinalu so jih izločili igralci Olimpije – Ljubljančani so po zmagi z 2:1 v Stožicah dobili tudi povratno tekmo z 0:1. Sicer pa se je na celjskem stadionu Z’dežele zbralo skoraj 2.400 gledalcev. Olimpija bo nasprotnika za finale dobila v četrtek, ko se bosta na povratni tekmi drugega polfinala v Kidričevem pomerila Aluminij in Gorica.