Celjski mestni svetniki sprejeli rebalans letošnjega proračuna

Mestni svet Mestne občine Celje je na 1. izredni seji po hitrem postopku soglasno sprejel rebalans proračuna za letošnje leto. Kot je na seji pojasnila vodja sektorja za finance na celjski občini, Natalija Črepinšek, so se v obdobju od lanskega decembra, ko je bil sprejet proračun za leto 2020, nekatere okoliščine, ki vplivajo na finančne tokove, spremenile. Na finančne tokove so vplivali tudi ukrepi, ki so povezani z epidemijo.

Prihodki v rebalansu so glede na letošnji proračun nižji za približno 417 tisoč evrov in znašajo 66,2 milijona evrov, odhodki pa so upadli za 6,5 odstotka na 69,2 milijona evrov. Proračunski primanjkljaj znaša 2,9 milijona evrov in je za slabih 60 odstotkov manjši od načrtovanega primanjkljaja v lani sprejetem proračunu. Občina se za financiranje letošnjih investicij lahko zadolži v višini šestih milijonov evrov.