Člana celjskega Kladivarja Tino Šutej in Luko Janežiča so v glasovanju za najboljša slovenska atleta uvrstili na drugi mesti. Pri ženskah so na virtualni prireditvi letos za najboljšo razglasili Marušo Mišmaš Zrimšek iz ljubljanskega Massa, pri moških pa Ptujčana Kristjana Čeha.

V mlajših kategorijah sta med drugim v svojih starostnih skupinah najboljša Vid Botolin (Kladivar) med starejšimi mladinci in Klemen Modrijančič (Atletsko društvo Slovenska Bistrica) med pionirji. (Jure Mernik)

