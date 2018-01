Celjski hokejisti so se uvrstili v polfinale državnega prvenstva

Hokejski klub ECE Celje se je uvrstil v polfinale državnega prvenstva. Celjani so tudi na sinočnji povratni tekmi četrtfinala premagali Blejce – izid je bil 6:4 (za Celje so zadeli Niko Nemeček, Matic Zupanc, Nejc Kastelic, Aljaž Ogrizek, Aljaž Ribič in Tim Ograjenšek). Na prvi tekmi na Bledu je bilo Celje boljše z 0:3.

V polfinalu varovance Roka Rojška čaka obračun z Jesenicami. Preostala polfinalista bosta Triglav in najverjetneje ljubljanska Olimpija, ki pa mora uvrstitev med štiri najboljše v državi še potrditi jutri na povratni tekmi proti Mariboru.