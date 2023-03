Celjski hokejisti obstali v polfinalu lige IHL

Sezona 2022/2023 je za člansko zasedbo Hokejskega kluba LedX Celje končana. Celjani so obstali v polfinalu lige IHL (International Hockey League), kjer so bili Jeseničani boljši z 0:3 v zmagah. Tretjo tekmo polfinalne serije so igralci HDD Sij Acroni Jesenice v Celju dobili z 1:4. Edini zadetek za domače moštvo je tokrat dosegel Nik Grahut.

V celjskem klubu so sicer z doseženim v minuli sezoni zadovoljni. Spomnimo, da so pod taktirko trenerja Gala Korena tretje mesto osvojili tudi v državnem prvenstvu, s čimer so v tem tekmovanju izenačili najboljši dosežek izpred skoraj tridesetih let. Vse to so dobri temelji za selitev celjskega hokeja na višjo raven, saj bodo v naslednji sezoni namesto v IHL igrali v AHL (Alpski hokejski ligi). (Jure Mernik)

Foto: Peter Ocvirk

