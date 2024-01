Celjski hokejisti brez zgodovinskega finala

Člani Hokejskega kluba RST-Pellet Celje so svoje delo v zadnjem 6. krogu drugega dela državnega prvenstva opravili z odliko. Kranjski Triglav so premagali s 4:2, a je imela zmaga grenak priokus. Na roko jim namreč ni šel izid tekme v Ljubljani, kjer so Jeseničani po streljanju kazenskih strelov presenetljivo premagali favorizirano Olimpijo in si priigrali nastop v finalu državnega prvenstva. Ta se je sicer pred zadnjim krogom nasmihal celjskemu klubu, ki v finalu državnega prvenstva med člani ni igral še nikoli v zgodovini. Sezona se za Celjane nadaljuje še v Alpski hokejski ligi (AHL), kjer se v te obdobju borijo za vstop v končnico. (Jure Mernik)

Foto: Peter Ocvirk, HK RST-Pellet Celje