Celjski dom gostil karierni piknik

Karierni piknik. V Celjski dom privabil nešteto obiskovalcev.

Včasih na pol poti življenja ugotoviš, da bi v preostanku le-tega rad počel nekaj povsem drugega. Lahko pa si šele tik pred pričetkom izobraževalne smeri in se sploh ne moreš odločiti, katero delovno opravo bil najraje nosil.

Obojim je prvenstveno namenjen karierni piknik v Celju, ki je na sončni četrtek v Celjski dom privabil nešteto obiskovalcev. Na mnogih mizah številnih predstavljenih, na katerih so bile še malo prej ne samo omamne dobrote, pač pa tudi tiskane usmeritve, ki lažje nakažejo smer izbire poklica, je bilo hitro prepoznati učinek velikega zanimanja prisotnih. A sami svetovalci so s toplimi usmeritvami na mnoga vprašanja znali zapolniti zvedavo ozračje.

Večinoma mladi

Šolski oziroma k izobraževanju orientirani zavodi so predstavili svoje programe, kjer se bodo praviloma mladi izobraževali, določena lokalna podjetja oziroma državni zavodi, kjer se uspešno že kujejo poklici, pa so slikovito predstavili del storitev, ki jih kot taki nudijo.

V največji dvorani gostujočega doma se je tako trlo večinoma mladih, ki so zvedavo zrli naokoli in se vidno hipoma odločali, katera stojnica, kjer so se predstavitve odvijale, jih bo najbolj prevzela.

Na kraju zanimivega druženja je bilo moč opaziti tudi več kot odlične sogovornike, ki so jih vsem na uho intervjuvali z namenom dejanske osvetlitve opravljanja določenega poklica. Zato smo med izpostavljenimi prepoznali: ravnateljico, moderatorko in na sploh priljubljeno Celjanko mag. Marijano Kolenko, glasbenika in zgodovinarja Toneta Kregarja ter inovatorja in direktorja Jakoba Sadarja. Svojstveno podporo vedoželjnim pa je z obiskom izpostavil sam župan mesta, Matija Kovač, več o samem dogodku pa v Celjanu.