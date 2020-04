Celjski dijaki izdali Koronkota

Ustvarjalci kriznega časopisa s pomenljivim naslovom KORONKO so dijaki učnih podjetij Ekonomske šole Celje pod taktirko glavne urednice Ane Mari Vajde, dijakinje 3. A, programa ekonomski tehnik, in mentoric prof. Suzane Suholežnik in prof. Andreje Tanšek. Koronavirus in z njim povezani ukrepi delovne vneme dijakov in profesorjev niso zamajali. Nasprotno, delajo še bolj zavzeto in zagnano. Ravno dane razmere so razlog za rojstvo kriznega časopisa KORONKO. Prepričani so, da to ni zadnja številka časopisa. Začel se je v kriznih razmerah, nadaljeval se bo tudi, ko se bodo vrnili v šole in na svoja delovna mesta.