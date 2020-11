Celjski debaterji osvojili prvi digitalni mladinski evropski parlament

Na Gimnaziji Celje – Center tudi v času zaprtja šol potekajo številni projekti in obšolske dejavnosti, med njimi tudi Debatni klub, ki je letošnjo jesen uspešno zakorakal že v 23. leto delovanja. Na zadnjem srednješolskem debatnem turnirju, ki je tudi tokrat potekal v spletni obliki na temo cenzure na družbenih omrežjih, je sodelovalo pet ekip. Dijakinje Eva Žlavs, Tea Simić in Gabriela Laznik Zalaznik so na slovenskem delu osvojile 1. mesto, Gabriela pa je postala tudi prva govorka turnirja. Odlično so se odrezali še Matevž Bervar z 2., Janja Flis in Eva Žlavs s 6. in Katarina Hernavs ter Tita Cvelfer z 8. oz. 9. posamičnim mestom.



Preostale ekipe so dosegle 4., 5. in 6. mesto. Tudi Debatni klub GCC dokazuje, da je za to šolo značilno povezovanje nekdanjih in sedanjih dijakov, saj pri njem aktivno sodeluje nekdanja dijakinja Tinkara Godec. Mentorica kluba je prof. Valerija Zorko.

Šole ambasadorke Evropskega parlamenta

Šola se tudi letos vključuje v projekt Šole ambasadorke Evropskega parlamenta, kjer mlade seznanjajo z aktivnim državljanstvom na evropski ravni, o evropskih institucijah ter o vplivu EU na naš vsakdan. Tudi letos se bodo zvrstile številne delavnice in predavanja. Izkušnjo evropskih parlamentarcev pa dijakom ponuja MEP (Model European Parliament), kjer se v njihovi vlogi preizkusijo mladi iz vse Evrope. Na nedavnem novembrskem on-line zasedanju, ki je po-tekalo od 12. do 15. 11., je sodelovalo 120 dijakov iz 18 držav, med njimi tudi štiričlanska delegacija z GCC, ki je zastopala našo državo.