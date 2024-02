Celjske košarkarice zanesljivo do 18. pokalne lovorike

Zmagovalke Pokala članic za sezono 2023/2024 so košarkarice Cinkarne Celje. V finalu na Kodeljevem v Ljubljani so povsem nadigrale Akson Ilirijo. Šesto zaporedno skupno pa že osemnajsto pokalno lovoriko so si priigrale z zmago 89:32. Varovanke trenerja Damirja Grgića so torej brez težav upravičile vlogo favoritinj in podaljšale niz nepremagljivosti v dvobojih za lovorike. Poraza v finalih v domačih tekmovanjih ne poznajo že od leta 2018, ko so v pokalu klonile proti Triglavu. Za najvišji zmago v dosedanjih finalih tega tekmovanja so se strelsko s 14 točkami najbolj izkazale kapetanka Blaža Čeh (6 podaj, 5 skokov), Niyah Becker (6 skokov) in Thayna Silva (9 skokov), ki so jo izbrali tudi za najkoristnejšo igralko finala (MVP).

“Dobro smo se pripravili na ta finale, saj smo pričakovali težko tekmo vse do konca. Ponosen sem na igralke, da so vseh 40 minut vztrajale pri agresivni obrambi. To pomeni, da delamo v pravo smer in da se igralke razvijajo. Tako igramo vse tekme ne glede na nasprotnika. Vem, da mnogim to ni všeč, a to ni naš problem,” je za STA po novem zmagoslavju dejal Grgić.

