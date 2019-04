Celjske košarkarice začenjajo lov na petnajsti naslov državnih prvakinj

S tekmo v dvorani Gimnazije Celje – Center se bo pozno popoldne (ob 17. uri) začelo sklepno dejanje letošnje sezone državnega prvenstva v košarki za ženske. V finalu se bosta pomerili ekipi Cinkarna Celje in Triglav – košarkarice bodo igrale na tri zmage. Ekipi sta se sicer v letošnji sezoni državnega prvenstva srečali štirikrat, vse medsebojne obračune pa so dobile tudi tokrat favorizirane Celjanke, ki bodo lovile osmi zaporedni naslov prvakinj oz. že petnajstega v klubski zgodovini.

Damir Grgić, trener Cinkarne Celje: “Zavedamo se pomembnosti finalne serije. Na ekipo Triglava, ki ima v svojih vrstah kakovostne posameznice, smo dobro pripravljeni. Prvo finalno tekmo pred domačimi navijači, ki jih vse prav lepo vabim na tekmo, želimo odigrati na najboljši možen način in nadejamo se dobrega rezultata.”

Ernest Novak, trener Triglava: “V finalno serijo vstopamo neobremenjeni z rezultatom. Najpomembnejše je, da na igrišču pokažemo, da smo ekipa, ki se bori za vsako žogo, da verjamemo vase in v stvari, ki se jih dogovorimo. Verjamem, da so dekleta sposobna odigrati precej bolje kot smo to počeli na zadnjih tekmah proti Celju.”