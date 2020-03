Celjske košarkarice so predčasno postale državne prvakinje

Košarkarice Cinkarne Celje so nove (stare) državne prvakinje. Člani izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije (KZS) so namreč na dopisni seji sprejeli odločitev, da so tekmovanja v vseh ligah in starostnih kategorijah pod okriljem KZS za sezono 2019/2020 s petkom, 20. marcem 2020 uradno končana. Celjanke so bile najboljše v prvem delu 1. slovenske lige, vodilne pa so bile tudi po odigranih sedmih krogih Lige za prvaka. V minuli sezoni v domačem prvenstvu niso izgubile niti enkrat.

V moški konkurenci končnega vrstnega reda niso določili. Tako tudi ni novega državnega prvaka in ekipe, ki bi izpada iz prvoligaškega tekmovanja. (Jure Mernik)

