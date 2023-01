Celjske košarkarice prvi del v 1. slovenski ligi končale na vrhu

Prvega dela tekmovanja v 1. slovenski ženski košarkarski ligi je konec. Igralke Cinkarne Celje so ga končale na vrhu lestvice s trinajstimi zmagami in enim porazom. Za zmago v 14. krogu pa jim niti ni bilo treba stopiti na igrišče, saj je domžalska ekipa Tosama Ledita izstopila iz tekmovanja. Tekmo so registrirali z 0:20 za Celjanke, ki se bodo že v soboto doma pomerile s Pro-Bit Konjicami. Konjičanke so za zdaj pri treh zmagah in enajstih porazih. (Jure Mernik)

Lestvica po prvem delu:

1. Cinkarna Celje 27

2. Akson Ilirija 26

3. Triglav 24

4. Derby Ježica 23

5. VBO Maribor 19

6. Domžale 18

7. Pro-Bit Konjice 17

8. Tosama Ledita 0

Foto: ŽKK Cinkarna Celje

