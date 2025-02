Celjske košarkarice osvojile 19. pokalno lovoriko

Zmagovalke Pokala članic za sezono 2024/2025 so pričakovano košarkarice Cinkarne Celje. V finalu na Kodeljevem v Ljubljani so ekipo kranjskega Triglava premagale z 79:68. Za celjski klub je to sedma zaporedna pokalna lovorika, skupno pa že devetnajsta.

Večino dela pri branjenju lovorike so Celjanke opravile v prvem polčasu, ki so ga dobile za 17 točk (47:30). Varovanke trenerja Damirja Grgića so bile skozi celotno tekmo od nasprotnic boljše predvsem pri metu za tri točke, prostih metih in ukradenih žogah.

Najboljša strelka tekme je bila z 22 točkami Leticia Soares (Cinkarna Celje), ki si je prislužila tudi naslov najkoristnejše igralke finala. (Jure Mernik)

Foto: Facebook ŽKK Cinkarna Celje