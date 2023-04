Celjske košarkarice nove (stare) državne prvakinje

Košarkarice Cinkarne Celja so osvojile nov naslov državnih prvakinj, devetnajsti v klubski zgodovini oz. dvanajsti zapored. Letošnjo finalno serijo proti Triglavu so varovanke Damirja Grgića dobile zelo prepričljivo, s 3:0 v zmagah. Na zadnji tekmi so zmagale z 72:52. Nagrado za najboljšo igralko finalne serije je prejela igralka celjskega kluba Taylah Rose Simmons, ki je na treh finalnih tekmah skupaj dosegla 48 točk. Najkoristnejša igralka (MVP) rednega dela sezone v 1. slovenski ligi je prav tako igralka Celja Sara Elizabeth Loomis.

Celjanke imajo za sabo izjemno uspešno sezono, v kateri so že drugo leto zapored osvojile trojno krono. Najboljše so bile namreč tudi v pokalu Slovenije in v regionalni ligi WABA. (Jure Mernik).

Foto: Facebook

Oglas