Celjske košarkarice neporažene v rednem delu

Po osvojenem slovenskem pokalu in regionalni ligi WABA košarkarice Cinkarne Celje nadaljujejo z lovom na še tretjo lovoriko v sezoni 2023/2024. Redni del 1. slovenske lige so končale neporažene (21 zmag, 0 porazov). V 21. krogu so bile doma v derbiju boljše od Triglava – tekma se je končala z izidom 83:58 (Niyah Becker 15 točk).

V končnico celjske košarkarice vstopajo kot velike favoritinje. Prva polfinalna tekma jih čaka v soboto, 6. aprila, doma proti Mariboru. Drugi polfinalni par je Triglav – Akson Ilirija. V finale bosta napredovali ekipi, ki bosta prvi dosegli dve zmagi. (Jure Mernik)