Celjske košarkarice do naslova državnih prvakinj brez poraza

Nove (stare) državne prvakinje v košarki so igralke Cinkarne Celje. Celjanke so finalno serijo proti Triglavu dobile s 3:0 v zmagah, danes so bile od tekmic doma boljše z 78:52.

Celjanke so do osmega zaporednega oz. petnajstega naslova državnih prvakinj v klubski zgodovini prišle zelo zanesljivo. Dobile so vseh 33 tekem v rednem delu 1. slovenske lige in končnici.