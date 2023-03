Celjske košarkarice četrtič osvojile regionalno ligo WABA

Košarkarice Cinkarne Celje so četrtič oz. drugič zapored prvakinje regionalne lige WABA. V današnjem finalu v Podgorici so s 64:66 premagale domačo Budućnost Bemax. Celjsko igralko Blažo Čeh so izbrali tudi za najkoristnejšo igralko (MVP) turnirja. Varovanke Damirja Grgića so včeraj v polfinalu Vojvodino 021 ugnale s 86:57.

Celjanke so torej ubranile lanski naslov in še drugič zapored sredi Črne gore v finalu porazile Budućnost. Prva dva naslova so osvojile v letih 2002 in 2017. Največ naslovov v ligi WABA imajo sicer košarkarice Šibenika, ki so bile petkrat prvakinje, nazadnje 2011. Štiri ima Cinkarna Celje, tri Budućnost, z dvema pa se lahko pohvalijo pri Partizanu, Gospiću in Stari Zagori. (Jure Mernik)

Foto: Facebook

