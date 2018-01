Znane so vse polfinalistke slovenskega pokala v ženski košarki. Igralke Cinkarna Celje so sinoči pričakovano še drugič premagale tekmice iz Grosuplja – bilo je 78:57. Prednost 12-ih točk z domače tekme pa so na štajerskem obračunu v Mariboru ubranile oz. še povečale tudi Konjičanke, ki so tokrat slavile s 53:59. V igri za lovoriko poleg Celjank in Konjičank ostajajo še članice Ilirije in Triglava.