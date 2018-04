Velikonočni konec tedna so Kegljavke Celja preživele v Bambergu v Nemčiji, kjer so nastopale na finalnem turnirju Evropske lige prvakinj. Poleg Celjank so se med štiri najboljše ekipe uvrstile še Victoria 1947 Bamberg, češke prvakinje Slovan Rosice in romunske prvakinje Electromures Romgaz. Na koncu so kegljavke iz Celja osvojile četrto mesto. V polfinalu so z 2:6 izgubile proti domači Victorii, v boju za tretje mesto pa so jih s 3:5 ugnale še Čehinje.