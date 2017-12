Celjska vrata bo branil Klemen Ferlin

V ponedeljek je vodstvo Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško podpisalo novo sponzorsko pogodbo s Pivovarno Laško Union, s katero bo omenjeno podjetje generalni sponzor kluba tudi naslednje tri in pol sezone.

Danes pa so iz celjskega kluba sporočili še eno odlično novico. Hitro so namreč našli zamenjavo za vratarja Urbana Lesjaka, ki po sezoni odhaja v Nemčijo. Na njegovo mesto prihaja Klemen Ferlin, ki je s celjskim klubom sklenil pogodbo do leta 2020. Dosedanji član velenjskega Gorenja je ob tem za spletno stran RK Celje Pivovarna Laško povedal: “Vesel sem podpisa pogodbe s Celjem Pivovarno Laško. Po mojem matičnem klubu Trimu Trebnje, sedaj štirih sezonah v Velenju, bo to naslednji korak naprej v moji karieri. Verjamem, da je odločitev prava in da bom napredoval v vseh pogledih. Cilji Celja so jasni že vnaprej, to je osvajanje naslovov ter igra na najvišjem nivoju in to je tudi moj cilj. V Celju se veliko in odlično trenira, vedno so prisotna velika pričakovanja in to je osnova tako za fizično, kot tudi psihično napredovanje. Verjamem, da bom izpolnil pričakovanja ter zaupanje vodstva kluba, trenerja in mojih bodočih soigralcev ter navijačev.”