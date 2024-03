V Zavodu Celeia Celje so pred cvetno nedeljo pripravili tradicionalno Velikonočno tržnico. V starem mestnem jedru se je na Glavnem trgu minulo soboto predstavilo 26 različnih ponudnikov velikonočnih izdelkov in drugih dobrot. Za živo glasbo in ples so med drugim poskrbeli člani in članice Celjske folklorne skupine. Foto: Uroš Urlep.