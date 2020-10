Celjska društva za uporabo prostorov ‘po novem’ plačujejo del stroškov

V skladu z zakonodajo in usmeritvami Mestne občine Celje so morali v celjskih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih že lani skleniti dogovore in podpisati pogodbe z vsemi društvi in organizacijami, ki za svoje delovanje uporabljajo njihove prostore. Novost velja za vse, ki do sedaj niso plačevali uporabnine oziroma sorazmernega dela obratovalnih stroškov.

To je sprva sprožilo val nezadovoljstva med uporabniki prostorov, saj so bili vsa ta leta navajeni, da so lahko gostovali zastonj. A časi zastonjkarstva so očitno mimo. Zneski, ki jih morajo plačevati sedaj naj bi bili resnično simbolični, ti pa le delno krijejo nastale stroške. Po naših podatkih naj bi bil prispevek nekje med enim in tremi evri na uro. V to je običajno zajeta uporaba prostorov, čiščenje, elektrika, voda, v zadnjem času tudi razkužila, v zimskem času ogrevanje.

Čarli Grmič, predsednik Krajevne organizacije Rdečega križa (KORK) MČ Lava je ob tem povedal: »Po novem morem plačevati 3 € na uro. V prostorih razdeljujemo pakete rdečega križa ljudem, ki rabijo pomoč in zato morem plačevati. Ljudje rabijo pomoč, merimo jim pritisk, krvni sladkor, pride več kot 60 ljudi, zadeva traja 5-6 ur, spet morem plačati, ker pomagam. To je preprosto neverjetno,« izpostavi predsednik KORK. »Mestna četrt je bila narejena zato, da se bodo ljudje tukaj družili, zdaj pa samo ‘kasirajo’,« še doda.

Na celjski občini so še pojasnili, da je določitev zneska sorazmernih stroškov, ki so preračunani glede na dejansko uporabo prostorov s strani posameznega društva, v pristojnosti sveta posamezne krajevne skupnosti oziroma mestne četrti.«