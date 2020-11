V Celjskih lekarnah so zaradi trenutnih razmer spremenili delovni čas nekaterih celjskih enot. Po novem je skrajšan delovni čas dežurne službe v lekarni Center Celje. Lekarna je ponoči, od 21. do 7. ure zaprta, vse dni v tednu. Podrobnosti so v tabeli.

