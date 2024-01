Celjska deskarja Tim Mastnak in Rok Marguč finalista na Rogli

Celjana Tim Mastnak in Rok Marguč sta slovenska finalista na domači tekmi svetovnega pokala na Rogli. V dopoldanskih kvalifikacijah paralelnega veleslaloma je Mastnak zasedel 6. mesto, Marguč pa 11. mesto. Doslej najuspešnejši Slovenec na Rogli Žan Košir je bil diskvalificiran v prvi kvalifikacijski vožnji.

Edina slovenska predstavnica na današnji tekmi Gloria Kotnik je bila 18., in je za uvrstitvijo v izločilne boje zaostala za dve mesti oz. 29 stotink sekunde.

Finalni del se bo začel ob 14. uri. Mastnak in Marguč pa bosta lovila osmo slovensko uvrstitev na oder za zmagovalce na Rogli. (Jure Mernik)

Foto: Miha Matavž