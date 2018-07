Celjska atletinja Maruša Černjul odpovedala nastop na evropskem prvenstvu

Čez dober teden se bo v Berlinu začelo evropsko prvenstvo v atletiki. Slovensko reprezentanco bodo dokončno določili v ponedeljek, že zdaj pa je jasno, da med potniki v Nemčijo ne bo skakalke v višino Maruše Černjul. Članica celjskega Kladivarja je normo sicer dosegla lani, ker pa je letos ni potrdila, se je odločila, da je bolje, da se dobro spočije in pripravi na naslednjo zimsko sezono. “Žal me tehnične težave ovirajo in rezultati ne pokažejo moje dobre pripravljenosti. Žal mi je, da ne bom šla na EP. Pripravljala sem se vso sezono in veselila nastopa, ampak žal ni šlo po pričakovanjih. Obveznosti na univerzi Nebraska v ZDA nimam več, bom pa šla v Nebrasko verjetno na priprave,” je za Atletsko zvezo Slovenije pojasnila Černjulova.

Na sezamu tekmovalcev z izpolnjenimi normami pa so trije atleti Kladivarja: metalka kopja Martina Ratej, skakalka s palico Tina Šutej in 400-metraš Luka Janežič.