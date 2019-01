Celjski župan Bojan Šrot je danes v hotelu Celeia sprejel predstavnike verskih skupnosti na Celjskem. V uvodnem nagovoru poudaril, da so verske skupnosti s svojim odprtim in spoštljivim odnosom zgled vernikom in vsem ostalim, ki živijo v Mestni občini Celje in v njeni okolici. Zahvalil se je za duhovno oskrbo, karitativno pomoč ljudem in odgovorno ravnanje s sakralno dediščino.